Hastalar, yaralılar sandıklara taşındı

BAKIRKÖY'DE kas hastası 74 yaşındaki Latife Tekin, Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) ve Bakırköy Belediyesi'nin işbirliğiyle tahsis edilen özel araçla oy kullanmaya getirildi. Tekin, görevlilerin yardımıyla okul binasına ve oy kullanacağı sandığa ulaştı. Ameliyatla ayağı kesilen bir vatandaş, Beyoğlu Atatürk Kitaplığı'ndaki sandıkta oy kullanmaya sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyeyle geldi. Beşiktaş'ta 82 yaşındaki bir kadın, tekerlekli sandalyesiyle oy vermeye geldi. Yaşlı kadın oyunu kullandıktan sonra, "Hangisi hayırlısı ise Rabb'im onu nasip etsin" dedi.