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Giriş Tarihi: 4.11.2022

Hastane yolunda trafik kazası: 4 ölü

Hastane yolunda trafik kazası: 4 ölü
Afyonkarahısar'da Halımoru Köyü yakınlarında, kontrolden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten köprü inşaatına düştü. Otomobilde bulunan muhtar Hüseyin Atasoy, baba Emin Çeviktekin ile oğulları Deniz ve Hasan öldü. Kazanın, ayağı kırılan baba Emin Çeviktekin'i hastaneye götürürken yaşandığı öğrenildi. Sivas'ın Gürün ilçesinde kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Uzman Çavuş Kemal Çetin (28) ölürken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

KONTROLE GİTMİŞLERDİ
Çorum'da, Sedat Çimen (36) idaresinde otomobil başka otomobille çarpıştı. Sedat Çimen yaralanırken 3 aylık hamile eşi Serap (32), kızı Ömür Su (6) ve akrabası Niyazı Bilgen öldü. Çimen ailesinin hamilelik kontrolünden döndüğü öğrenildi. İzmir'in Tire ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü vücut geliştirme sporcusu Hasan Hüseyin Balaban (19) öldü. Sakarya'nın Hendek ilçesinde motosikletin çarptığı yaya Fatma Nazlı ve sürücü Şinasi Görüm öldü. Bursa, Kütahya, Antalya ve Osmaniye'deki kazalarda 4 kişi öldü.

ALTUNTAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK-Hüseyin CUMALI-İhsan TUNÇOĞLU-Ayhan FİDAN-Murat KARAMAN / SABAH

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Hastane yolunda trafik kazası: 4 ölü
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