Hataylı mucitler Amerika’dan birincilikle döndü

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan lise öğrencileri, Amerika'da düzenlenen robotik kodlama yarışmasında 600 takım arasında birinciliği elde etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuş, vatandaşların hayatları olumsuz etkilenmişti. Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Payas ilçesinde depremzede öğrencilerin kendilerini geliştirdikleri STEM merkezinde eğitim gören öğrenciler, geliştirdikleri robotik kodlama projesiyle ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen ve 600 takımın yarıştığı FRC (First Robotics Competition) Dünya Şampiyonası'nda katıldılar. Depremzede öğrenciler, yarışmada başarı göstererek jüri özel ödülü olan Judges Award'ı almaya hak kazandı.