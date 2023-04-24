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Giriş Tarihi: 24.4.2023 15:59

Hayvanlarını kurtarmak için girdiği çayda kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde mahsur kalan ineklerini kurtarmak için girdiği çayda kaybolan besici Mehmet Arık’ın (65), cansız bedeni bulundu.

DHA
Hayvanlarını kurtarmak için girdiği çayda kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu

İlçenin Yeleçli köyü kırsalında 2 çocuk babası Mehmet Arık'ın otlattığı büyükbaş hayvanlardan bazıları, Sarme Çayı'nda bataklık olan alanda mahsur kaldı. Arık, hayvanlarını kurtarmak için girdiği bataklıkta kayboldu.

Bölgedeki diğer çobanların ihbarıyla olay yerine AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gün boyu yaptığı arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, bölgeye Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nden su altı kurtarma ekipleri istendi. Bugün olay yerine gelen dalgıç ekipleri, Mehmet Arık'ın cansız bedenine ulaştı. Arık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum'a gönderildi.

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Hayvanlarını kurtarmak için girdiği çayda kaybolmuştu, cansız bedeni bulundu
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