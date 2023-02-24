Her şey çocuklar gülsün diye...

Külliyesi'nde, depremden etkilenen illerden aileleriyle Ankara'ya getirilen çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Depremzede çocuklar akvaryum içine bitki ve toprakla süsleme yaparak travmadan uzak anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in katıldığı etkinlikte, Çubuk'taki öğrenci yurtlarına nakledilen 5-12 yaş aralığındaki 20 depremzede çocuk teraryum adı verilen bu büyülü akvaryum süsleme dünyasının inceliklerini öğrendi. Çevik, "Çok güzel bir gün geçirdik. Artık hepimiz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yaptığımız teraryumları açık artırmayla satıp gelirini depremzelere harcayacağız" dedi. Cumhurbaşkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli de afetzedelerin travmayla baş etme yöntemlerini anlattı.Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde Adıyaman'a giden rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar, halk kütüphanesi görevlileri ve devlet tiyatrosu oyuncuları, şehrin çeşitli noktalarındaki çadır kentlerde çocukları, depremin psikolojik yıkımından uzaklaştırmak için çaba gösteriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsünde kurulan çadır kentte yaşamlarını sürdüren çocuklar, resim, yüz boyama, parmak boyama, matematik, zekâ oyunlarıyla depremin izlerini unutmaya çalışıyor. İstanbul'dan kente gelen bir grup gönüllünün kurduğu sinema alanında, çocuklar için çizgi film yayınlanıyor. Çocukların ısınması için sobalar yerleştirilen alanda patlamış mısır gibi çeşitli ikramlar da sunuluyor.Malatyave Gaziantep'ten getirildikleri Mardin Midyat'taki KYK yurdunda kalan depremzede çocuklardan Narin Başak (9) ve Menessenur Burak'ın (8) yaş günü olduğu öğrenildi. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'a haber verilmesiyle iki kız için pastalı sürpriz hazırlandı. KYK yurdunda kalan tüm çocuklar, aileleri ve Midyat Kaymakamı Solmaz'ın katılmıyla düzenlenen partide pasta kesildi. Kaymakam Solmaz çocuklara oyuncak dağtırken, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi personeli de çocukların yüzlerini boyararak eğlenceli bir gün geçirmelerine katkı sağladı./ SABAH