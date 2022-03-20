Her yerde kar var

Uzun yıllar kış mevsiminde bile yağmayan kar bu yıl bahar başında geldi. Marmara ve Batı Karadeniz beyaz örtüye büründü
Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu'da kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sakarya'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar, yüksek kesimlerde daha fazla etkisini hissettirirken, ekiplerin köy yollarının kapanmaması için mücadelesi sürüyor. Kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerindeki Dereköy Vadisi'nde sisle güzel görüntü oluşturdu. Tekirdağ Çorlu'da önceki akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu. Yoğun kar, kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü
ÖNCE KURTARDI SONRA ISITTI
Bursa İnegöl'deki Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı. Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.
ÇATIDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Zonguldak'ta dün öğle saatlerinde, Asma Mahallesi'nde 47 yaşındaki Durmuş Oruç, 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oruç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin bugün Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi. DHA-İHA