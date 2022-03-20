Haberler Yaşam Haberleri Her yerde kar var
Giriş Tarihi: 21.3.2022

Her yerde kar var

Her yerde kar var

Uzun yıllar kış mevsiminde bile yağmayan kar bu yıl bahar başında geldi. Marmara ve Batı Karadeniz beyaz örtüye büründü

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu'da kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sakarya'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar, yüksek kesimlerde daha fazla etkisini hissettirirken, ekiplerin köy yollarının kapanmaması için mücadelesi sürüyor. Kar yağışı, Kocaali ilçesinin yüksek kesimlerindeki Dereköy Vadisi'nde sisle güzel görüntü oluşturdu. Tekirdağ Çorlu'da önceki akşam saatlerinde başlayan kar, ilçe genelinde etkili oldu. Yoğun kar, kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü

ÖNCE KURTARDI SONRA ISITTI
Bursa İnegöl'deki Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı. Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.

ÇATIDAN DÜŞEREK ÖLDÜ
Zonguldak'ta dün öğle saatlerinde, Asma Mahallesi'nde 47 yaşındaki Durmuş Oruç, 2 katlı iş yerinin çatısında biriken karları temizlemek için çatıya çıktı. Karla kaplı çatıda dengesini kaybeden Durmuş Oruç, aşağı düştü. Ağır yaralanan Oruç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Oruç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 1 çocuk babası Oruç'un cenazesinin bugün Alancık köyünde toprağa verileceği öğrenildi. DHA-İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler
Eşinin zamansız ölümü Özgü Namal'ı yıkmıştı! Ünlü oyuncudan yeni karar!
Son dakika: Kanarya 88'de 3 puanı aldı! Fenerbahçe evinde Konyaspor'a şans tanımadı
Bir dönemin süper starıydı; Sesini ve çocuğunu kaybetti! Tüdanya SABAH'a konuştu: Bergen'i de anlattı
Son dakika | Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!
Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den flaş açıklama: Putin'le müzakereye hazırım
Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık
Mankafa
Türkiye'de bir ilk: Silahlı drone Songar yerli roketleri ateşledi
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Her yerde kar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA