Haberler Yaşam Haberleri Hiç bina yıkılmayan Kadirli’ye büyük göç
Giriş Tarihi: 18.2.2023

Hiç bina yıkılmayan Kadirli’ye büyük göç

Hiç bina yıkılmayan Kadirli’ye büyük göç
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215, kırsalda 124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi. Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi tek bina bile yıkılmadı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Kadirli'de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Hafif hasarlı binalarımız da var. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı. 10 ilden depremzede göçü aldık. 127 bin olan nüfus 200 bine ulaştı" dedi. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika | Bakan Kurum’dan ‘Deprem bölgesindeki iller’ açıklaması: Yerleşim yerleri belirlendi
CHP'li başkandan devletin çabalarına iftira atanları utandıracak sözler: Hiçbir ayrımcılık görmedik!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Adıyaman'da depremde yıkılan otelin sahipleri ve yöneticileri tutuklandı
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Halk TV'nin asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü: Apar topar yayını kestiler...
Enkazdan çıkan annenin anlattıkları tüyleri diken diken etti... "Bir şehit geldi zemzem verdi, kızımın başını okşadı"
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hiç bina yıkılmayan Kadirli’ye büyük göç
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA