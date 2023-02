Hiç bina yıkılmayan Kadirli’ye büyük göç

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de merkezde 215, kırsalda 124 toplam 339 bina yıkıldı, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kadirli ilçesinde de deprem tüm şiddetiyle hissedildi. Ancak ilçe merkezinde can kaybı yaşanmadığı gibi tek bina bile yıkılmadı. Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Her iki depremi derinden hissettik ancak can kaybı ve yıkılan binalarımızın olmaması tesellimiz oldu. Kadirli'de yaklaşık 30 bin civarında binamız mevcut. Bu 30 bin binadan çok az sayıda apartmanımızda ağır hasar var. Hafif hasarlı binalarımız da var. Birçok vatandaşımız evlerine girmeye başladı. 10 ilden depremzede göçü aldık. 127 bin olan nüfus 200 bine ulaştı" dedi. DHA