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Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:13 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:19

Hırsızlardan şaka gibi mesaj: İşte böyle çalarız

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hırsızlardan şaka gibi mesaj: İşte böyle çalarız

İstanbul Esenyurt’ta çaldıkları minibüsle başka bir soyguna imza atan hırsızlar, işleri bittikten sonra terk ettikleri minibüsün üzerine şaka gibi bir not bıraktı. Hırsızlar sprey boyayla üzerine “İşte böyle çalarız” yazdıkları araca bir de gülücük çizdi. Çalınan aracını bu halde bulan Yusuf Ağbulak “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, hırsıza ne diyebilirsin ki hırsız işte” ifadelerini kullandı.

Trajikomik olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup hırsız Güzelyurt Mahallesi'nde Yusuf Ağbulak'a ait park halindeki bir minibüsü çaldı. Sabah uyandığında aracını bıraktığı yerde bulamayan Ağbulak, soluğu polis merkezinde aldı. İhbar ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çalıntı aracı tespit ederek araç sahibine bildirdi. Çalınan aracının bulunduğunu öğrenen Ağbulak'ın sevinci ise karşılaştı manzara nedeniyle kursağında kaldı.

DALGA GEÇMİŞLER

Sapasağlam aracını kırık ve çizikler içinde bulan Ağbulak, hırsızların kendisine bıraktığı not karşısında da şaşkına döndü. Başka bir hırsızlıkta da kullanıldığını öğrendiği aracının üzerinde "İşte böyle çalarız" yazıldığını ve gülücük çizildiğini gören Ağbulak "Arabamın park edildiği alanda 3 tane güvenlik kamerası var ama hiçbiri olayı görmüyor. Hem arabayı da mahvetmişler. Tamponu dikiz aynasını kırmışlar, her yerini çizmişler. Üstüne bir de yazı yazmışlar. İşte böyle çalarız deyip gülücük koymuşlar. Dalga geçmişler resmen. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, hırsıza ne diyebilirsin ki hırsız işte" diye konuştu.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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Hırsızlardan şaka gibi mesaj: İşte böyle çalarız
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