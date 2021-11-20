Hız yapan lüks otomobil sürücüsü 4 araca çapıp takla attı: 1 yaralı



POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken kazaya sebebiyet veren lüks araç sürücüsü takla atan aracın içinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Alkollü olduğu ileri sürülen lüks otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis ekipleri başka bir kaza daha yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanığı Ozan Canciğer, "Burada bir kalabalık görünce olay yerine geldik. Tam olayı görmedik ama söylenene göre burada araçlar park halindeymiş yoldan gelen arkadaş hızlı geliyormuş ve alkollü olduğunu söylediler park halindeki araçlara çarpmış, çarpan aracın sürücüsü yaralıymış zaten polis sağlık ekipleri geldiler müdahale ettiler. Kazaya karışan araçları çekici çekti " dedi.