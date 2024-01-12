İBB’nin üstgeçit beceriksizliğine tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Küçükçekmece'deki Beşyol Metrobüs Durağı'nın bulunduğu noktada yapımına başladığı üstgeçit inşaatı, bölgedeki trafik akışını altüst etti. Üstgeçidin orta ayağının metrobüs yolunun ortasına konulması nedeniyle metrobüs geçişleri D-100 Karayolu'na bağlanırken Avcılar yönüne gidişi iki şeride düştü. Metrobüs geçeceği zaman diğer yönden gelen metrobüsler durdurularak geçiş sağlanırken yolcular da durakta indirilemiyor. Burada oluşan trafik, hem seyir halindeki araçları hem de bölge sakinleri ve esnafı çileden çıkarmış durumda.Restoran işletmecisi Murat Zengin (37), "İBB aylardır burada üstgeçit yapmaya çalışıyor. 4-5 ay oldu. Ama defalarca yapıp söküldü. Hâlâ bitmedi. Üstgeçit ayağını metrobüs yoluna koymuşlar. Esnaf, işe gidenler, öğrenciler, herkes mağdur. Zamanında AK Parti burada 'yapılamaz' denilen metrobüs hattını yaptı. Ruhumuz bile duymadı. Şimdiki İBB yönetimi bir üstgeçidi yapmayı bile beceremiyor" dedi.