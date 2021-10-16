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Giriş Tarihi: 16.10.2021

İETT otobüsü arızası trafiği kilitledi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İETT otobüsü arızası trafiği kilitledi
İSTANBUL'UN cuma trafiğine bir de İETT otobüsü arızasa eklenince kilometrelerce kuyruk oluştu. Dün 18.30 sıralarında Unkapanı-Fatih istikametinde köprü girişinde İETT otobüsü arıza yaptı. Arızalı otobüsün sol şeridi kapatması nedeniyle trafik kilitlendi. İETT' otobüsündeki yolcular yolda kaldı. Akşam saatlerinde trafik Unkapanı köprüsünden Taksim Şişhane'ye kadar uzandı. Otomobilleriyle yolda kalan vatandaşlar uzun süre trafiğin açılmasını bekledi. Son zamanlarda İBB'ye ait İETT otobüslerinin çok sık arıza yapıp yolda kalmasına ve trafik yoğunluğunun katlanmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkilelerden bir an önce çözüm istedi.
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İETT otobüsü arızası trafiği kilitledi
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