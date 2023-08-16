İGDAŞ hat için 45 bin TL istedi

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde 20 yıldır aynı sokakta yaşayan Erdal ve Şengül Akın çifti evlerine doğalgaz bağlatmak için İGDAŞ'a abonelik başvurusunda bulundu. Bir süre sonra olumsuz cevap alan çift başvurusunu yeniledi. Akın çiftine bu kez Arnavutköy Belediyesi'nden izin belgesi getirilmesi gerektiği belirtildi. Belediyeden çalışmaya dair engel olmadığı cevabını alan aile 3'üncü kez İGDAŞ'ın kapısını çaldı. Bu sefer de aileden sokakta mevcut doğalgaz hattı bulunmasına rağmen evin önüne hat çekilebilmesi için 30 bin TL ücret talep edildi. 15 gün sonra ise ücretin döviz kuru nedeniyle 45 bin liraya yükseldiği bildirildi. Evlerinde hasta çocukları olduğunu ve soba dumanından dolayı sorunlar yaşadığını belirten çiftin durumu CİMER'e şikayet ederek konuyu haber kanallarına taşıyacaklarını belirtmesi üzerine İGDAŞ görevlileri "Selamımızı da söyleyin" diyerek çiftle dalga geçti. Erdal Akın, "Komşularımla aramızda 20 metre mesafe var, bana verilmiyor. Bu parayı ödeyebilmem mümkün değil" dedi.