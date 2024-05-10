İhanet bombacısına Yargıtay’dan ceza

Aldatılan kadının intikam hırsı, bombalı eyleme dönüştü. 2008 yılında bu yana süren yargılamada Yargıtay son noktayı koydu.Necati Y., 2008 yılında eşi ve çocuklarıyla birlikte tayin olduğu Ankara'ya taşındı. Daha sonra ayrı ev tutup başka kadınlarla ilişki yaşamaya başladı. Bunu öğrenen eşi Fadik Y., Ahmet A. ile anlaşarak eşinin evini bombalattı. Ahmet A. el bombalarından birini evin bacasından içeri attı. Bombanın patlamasıyla Necati Y. ve evde bulunan bir kadın yaralandı. Necati Y. eşinden şikâyetçi olmadı. Ahmet A. hakkında kamu davası açıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet A.'ya, 10 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay Ahmet A. hakkında verilen 10 yıl hapis cezası onandı.