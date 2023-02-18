İki ablasını kaybeden eczacı yardıma koştu

İskenderun'da yaşayan 47 yaşındaki Eczacı Songül Kerimoğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından en çok yıkıma uğrayan Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 2 ablası ve akrabalarını kaybetti. Ablalarının yaşadığı bölgeye giden ve enkazdan cenazelerini alan Kerimoğlu, defin işlemlerinin ardından, depremden etkilenen akrabalarını da çevre illere yerleştirdi.

KENDİ ACISINI UNUTTU DEPREMZEDELERE KOŞTU

Depremin ilk günlerinde arabada kalmaya başlayan Kerimoğlu, kendi acısına rağmen, depremzedelere ilaç temini için Türk Eczacılar Birliği tarafından ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla kurulan 'tır eczane' ve 'konteyner eczane'de çalışmaya gitti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen eczacılarla birlikte depremzedelere hizmet veren Kerimoğlu, kendisine ait eczanede yapılan durum tespitinde sağlam raporu verilmesinin ardından eczanesini açtı.

İŞİNİN BAŞINA GEÇTİ

Gündüzleri kendi eczanesinde akşamları sahra eczanesinde çalışan Kerimoğlu, "2 ablam Antakya'da birlikte yaşıyordu. Deprem olduğunda ben aracıma indim ve geceyi orada geçirdim. Ardından 2 ablamın da vefat ettiğini öğrendim. Antakya'ya giderek cenazelerini aldım ve defnettik. Biz birbirimize çok bağlı bir aileydik, depremden etkilenen akrabalarımın bir kısmını bir arkadaşım aracılığıyla Mersin'e götürdük. Kaymakamımıza da çok teşekkür ediyoruz, ellerinden geleni yaptılar. Ben Hatay'a döndüm ve kurulan sahra eczanesinde çalışmaya başladım. Buradaki depremzedelerin ilaçlara ihtiyacı var ve bu ilaçlar bilenler tarafından verilmek zorunda" dedi.

'BİZLER YARDIMCI OLMAK İÇİN BURADAYIZ'

Depremden sonra neredeyse hiç eczane kalmadığını ve meslektaşlarının hayatını kaybettiğini dile getiren Kerimoğlu, "Eczanemi kontrol etmeye gittiğimizde sağlam olduğu tespit edildi. Kırık dökükleri temizledikten sonra eczanemi açtım. Arkadaşlarımı çağırdım, onlar da yardım etti. Burada jeneratörle hizmet veriyoruz. Para umurumuzda değil, benim 2 ablam gitti ve bir daha geri gelmeyecekler. Buradaki tüm vatandaşlarımız şu anda depremzede ve ilaç temel ihtiyaçlardan biri. Onlara yardımcı olmak için bunu yapıyoruz. Akşama kadar kendi eczanemde kalıyorum, kapattıktan sonra sahra eczanesine giderek çalışmaya devam ediyorum. Bizi insan yapan vicdan ve merhametimiz." diye konuştu.