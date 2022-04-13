İlahiyatçı Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

İlahıyatçı Zekeriya Beyaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz'ın akciğer enfeksiyonu teşhisiyle 18 Mart'ta Esenler Özel Güney Hastanesi'nde tedavi altına alındığı dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Beyaz'ın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarla bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Beyaz, "Tavuktan kurban olur", "50 çift ayakkabı da kurban niyetine dağıtılabilir", "Türban sağlığa zararlıdır" açıklamalarıyla büyük tepki toplamıştı./SABAH