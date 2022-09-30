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Giriş Tarihi: 30.9.2022

İlk katlı otoparka hüzünlü veda

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İlk katlı otoparka hüzünlü veda
İstanbul'da ilk olma özelliğini taşıyan Karaköy'deki 46 yıllık otopark yıkılmak üzere kapatıldı. Önümüzdeki aylarda yıkımına başlanacak otoparkın koridorları sessizliğe büründü. Yapının önümüzdeki aylarda tamamen yıkılıp, yerine meydan ve zemin altı otopark yapılacağı duyuruldu. Yıkılacak olan binanın zemin katında bulunan ve yıllardır kiracı olan işletmeler de taşınma telaşına girdi. Binadaki ilk kiracılardan olan Nadir Güllü, "Tabii ki üzüntülüyüm. Çünkü ben 68 yaşındayım ve 18 yaşından beri oradayım. Yarım asıra yaklaştı, az değil. Çok fazla hatıramız var. Hatta geçenlerde yıkılacağını duyan bir müşteri gelip, yerdeki çiniden bir parça, bir başka müşteri ise kapı kolundan bir parça almak istedi" dedi.

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İlk katlı otoparka hüzünlü veda
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