İndirimsiz müebbet cezası aldı nutku tutuldu

SEVGİLİ OLDUKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ

Cinayet anında Hakan Ökten ile birlikte olan Havva B. Hakan Ökten'in ile ilişki yaşadıklarını geçtiğimiz duruşmada itiraf etmişti. Mahkeme Başkanının Havva B.'ye "Hakan ile ilişkiniz var mıydı? Senin çıplak görüntünü çekmiş miydi? Görüşmek için aramızda özel telefon hattımı var mı?" sorusuna Hava B. önce cevap vermek istemedi. Başkan'ın burada cinayet yargılaması yaptıklarını doğrunu ortaya çıkması gerektiğini belirterek uyarması üzerine Havva B. "Evet vardı. Görüntümü çekmişti. Bizi onun evinde Hakan'ın ikinci eşi yakalamıştı. Yakınları ilişkimizi biliyordu" diye ifade vermişti.