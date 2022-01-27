İndirimsiz müebbet cezası aldı nutku tutuldu

İstanbul'da cinayetten 20 yıl hapis yattıktan sonra pandemi izniyle cezaevinden çıkıp, Antalya'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i (42) tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu'nun (52) kasten insan öldürmeden müebbet, hakaretten 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararı öğrenen cinayet zanlısının nutku tutuldu uzun süre konuşamadı.
Korkunç cinayet, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile yanında bulunan Havva B., araçta otururken yanlarına gelen Mevlüt Koyuncu Hakan Ökten'i 4 el ateş ederek öldürdü. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan Ökten yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.
OREPASYONLA YAKALANDI
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, cinayet zanlısı Mevlüt Koyuncu'yu Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, cinayeti işleyen Koyuncu'yu gözaltına aldı. Yapılan ilk sorgusunda Mevlüt Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da 2000 yılında işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı pandemi sürecinde cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından cinayet zanlısı tutuklandı.
SAVCI MÜEBEBT TALEP ETTİ
Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Sanık Mevlüt Koyuncu SEGBİS aracılığı ile katılırken, ölen Hakan Ökten'in eşi ve kardeşleri ile taraf avukatları şikayetçi bölümünde hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Cumhuriyet Savcısından mütalaasını vermesini istedi. Savcı Mevlüt Koyuncu'nun müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talebini yeniledi.
İNDİRİM UYGULAMADI
Hakan Ökten'in avukatı olayın basit bir cinayet olmadığını belirterek, "Biz bu cinayette azmettiricinin olduğunu düşünüyoruz " dedi. Ökten'nın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi Cinayet sanığı Mevlüt Koyuncu ise yaşananlardan pişman olduğunu söyledi. Son sözlerin ardından mahkeme Hakan Ökten'i öldüren Mevlüt Koyuncu'nun müebbet hapis cezasına çaptırdı, Olay anında Havva B.'ye de hakaret etmekten de 8 ay 22 gün hapis cezası verdi. Karara inanmak istemeyen katil zanlısı Koyuncu tekrardan mahkeme başkanına ne kadar ceza aldığını sorunca başkan, "Kasten insan öldürmeden müebbet, hakaretten 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldın" dedi. Koyuncu'nun nutku tutuldu uzun süre konuşamadı.
SEVGİLİ OLDUKLARINI İTİRAF ETMİŞTİ
Cinayet anında Hakan Ökten ile birlikte olan Havva B. Hakan Ökten'in ile ilişki yaşadıklarını geçtiğimiz duruşmada itiraf etmişti. Mahkeme Başkanının Havva B.'ye "Hakan ile ilişkiniz var mıydı? Senin çıplak görüntünü çekmiş miydi? Görüşmek için aramızda özel telefon hattımı var mı?" sorusuna Hava B. önce cevap vermek istemedi. Başkan'ın burada cinayet yargılaması yaptıklarını doğrunu ortaya çıkması gerektiğini belirterek uyarması üzerine Havva B. "Evet vardı. Görüntümü çekmişti. Bizi onun evinde Hakan'ın ikinci eşi yakalamıştı. Yakınları ilişkimizi biliyordu" diye ifade vermişti.