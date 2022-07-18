Haberler Yaşam Haberleri İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:25

İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Malatya İnönü Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

2022 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

2021 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Tıp SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 13.503
13.500
12.804
12.300		 446,45451
503,57282
483,56065
478,54158
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Tıp
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
65+2		 72
72
62
67		 17.018
16.600
15.484
16.300		 439,03293
498,46966
477,42090
467,98918
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 30.132
28.800
25.495
23.600		 417,55718
481,22804
458,09873
451,15576
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 44.530
42.200
41.044
39.200		 398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 72.443
69.300
81.972
98.400		 368,21263
433,16095
379,27878
343,62180
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5
160+4
160+4
160+4		 205
164
164
164		 136.279
134.000
143.096
149.000		 316,18347
368,38968
325,81582
304,82130
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 60+2


 62


 142.641


 312,12025
—-
İNÖNÜ NİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 155.264
179.000
205.166
208.000		 304,63793
336,82875
292,67323
276,12972
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 65+2
60+2
60+2
60+2		 67
62
62
62		 207.243
209.000
219.947
224.000		 279,11259
320,33871
286,63323
269,78059
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 223.706
253.000
277.052
290.000		 272,41854
300,33814
267,06423
250,30312
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
51		 237.789
244.000
282.051
Dolmadı		 267,08068
304,30354
265,58269
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 269.385
248.000
235.078
204.000		 256,65544
302,55780
280,87319
277,63094
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 282.095
239.000
198.210
99.800		 252,83878
306,06300
295,77970
342,28999
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 304.522
306.000
308.695
310.000		 246,62336
280,94980
258,30477
245,66366
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 335.157
229.000
170.047
78.300		 238,91601
310,88745
309,59610
364,93716
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Matematik SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 354.765
334.000
332.321
341.000		 234,23144
272,34254
252,50299
239,05549
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Biyoloji SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 8
26
26
26		 Dolmadı
423.000
412.140
325.000		 Dolmadı
250,38053
236,17795
242,32525
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
60+2		 7
5
19
60		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
70+2
70+2		 10
26
43
72		 Dolmadı

Dolmadı
285.000		 Dolmadı

Dolmadı
251,60082
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
21
21
3		 Dolmadı
469.000
473.527
Dolmadı		 Dolmadı
241,36613
220,03206
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 20+1
30+1
30+1
30+1		 1
6
6
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 50+2
80+2
80+2
70+2		 19
29
62
72		 19
29
62
72		 Dolmadı

Dolmadı
297,01057
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Kimya SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 5
21
21
16		 Dolmadı
430.000
401.512
408.000		 Dolmadı
248,85668
238,11853
224,95487
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 30+1


 3


 Dolmadı


 Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Maden Mühendisliği SAY 30+1


Dolmadı


 Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 40+1
60+2
70+2
70+2		 15
14
47
72		 Dolmadı

Dolmadı
279.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,17677
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 50+2
50+2
50+2
65+2		 9
52
52
37		 Dolmadı
464.000
477.628
Dolmadı		 Dolmadı
242,36249
214,69433
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Hukuk EA 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 50.377
23.600
33.911
36.100		 348,35185
411,53597
391,62210
378,03255
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 92.881
94.100
109.792
122.000		 323,62931
367,00782
343,25265
323,35651
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 119.487
81.800
88.227
74.300		 311,86663
373,01023
354,23540
348,11998
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) EA 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 255.854
197.000
197.440
210.000		 272,10590
326,09155
310,48426
293,53077
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 556.981
492.000
493.551
502.000		 225,17494
262,50937
254,33747
243,45121
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 1
31
31
13		 Dolmadı
875.000
807.401
Dolmadı		 Dolmadı
219,90938
214,05087
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1

 2
39

 Dolmadı


 Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 5
41
41
26		 Dolmadı
780.000
807.650
Dolmadı		 Dolmadı
228,21753
213,88843
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
100+3		 9
62
62
43		 Dolmadı
817.000
769.594
Dolmadı		 Dolmadı
224,86122
224,13727
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
100+3		 16
52
52
45		 Dolmadı
720.000
739.907
Dolmadı		 Dolmadı
234,10340
227,86601
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Maliye EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 35
62
72
72		 Dolmadı
605.000
567.966
601.000		 Dolmadı
247,26232
245,44142
232,93645
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
70+2
41
41
31		 Dolmadı
845.000
795.762
Dolmadı		 Dolmadı
222,40404
219,06384
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
90+3
100+3		 65
82
93
103		 Dolmadı
541.000
519.363
579.000		 Dolmadı
255,51123
251,11984
235,18726
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 50+2
60+2
60+2
100+3		 2
62
62
46		 807.000
751.983
Dolmadı		 Dolmadı
225,72371
226,43825
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
 19
62
62
 Dolmadı
719.000
693.411
 Dolmadı
234,28223
232,63982
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
 1
41
34
 Dolmadı
928.000
Dolmadı
 Dolmadı
214,99027
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Sosyoloji EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 25
62
62
72		 Dolmadı
618.000
523.176
617.000		 Dolmadı
245,70815
250,65379
231,36944
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
70+2		 3
41
41
37		 Dolmadı
772.000
725.303
Dolmadı		 Dolmadı
228,96816
229,43526
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 47
52
52
51		 Dolmadı
609.000
644.114
Dolmadı		 Dolmadı
246,73830
237,46415
Dolmadı
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 6.569
8.920
8.677
6.580		 384,72545
407,98048
412,64969
407,45892
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.019
18.400
18.116
16.900		 358,15169
389,35135
395,28044
385,31717
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 24.201
22.500
23.727
28.300		 351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 60.606
52.100
67.620
91.000		 322,80292
357,38163
356,95499
335,21659
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 144+4
160+4
160+4
160+4		 148
164
164
164		 133.693
79.100
80.569
62.800		 293,64283
342,45190
350,89281
347,78455
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 256.947
191.000
177.028
158.000		 265,09617
305,52091
319,71246
313,89536
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 40+1
40+1

 41
41

 263.044
226.000

 263,97863
297,52149
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 13+0


 13


 302.253


 257,25327
—-
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 117+3
130+4
130+4
140+4		 120
134
134
144		 320.781
150.000
143.504
124.000		 254,30587
316,57087
328,69113
323,69407
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 455.196
361.000
282.206
270.000		 235,78119
271,89853
297,46860
290,48788
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Tarih SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 461.249
378.000
293.673
272.000		 235,01133
269,07687
295,41423
290,02811
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 492.529
385.000
374.266
408.000		 230,86879
267,88591
281,91606
269,75555
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 493.820
412.000
377.218
407.000		 230,68822
263,57152
281,44426
269,97041
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 16+0


 16


 537.569


 222,88402
—-
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 65
72
72
72		 Dolmadı
486.000
446.200
498.000		 Dolmadı
252,42387
271,19034
258,91568
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 100+3
100+3
100+3
100+3		 18
93
103
103		 Dolmadı

812.976
776.000		 Dolmadı

225,01490
231,26701
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
70+2		 34
62
62
72		 Dolmadı
514.000
435.625
443.000		 Dolmadı
248,49947
272,74591
265,35077
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.786
16.200
17.709
16.500		 377,74291
397,86733
388,55299
377,61962
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 29.474
26.300
26.673
23.400		 343,62608
362,53030
356,32421
349,19722

MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
70+2		 72
72		 312,44246
341,84833		 295.514
265.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,22738
326,52665		 320.694
328.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 288,96900
312,55530		 428.609
399.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2
60+2		 67
62		 282,15715
312,57015		 477.973
398.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 276,52019
299,63096		 523.215
478.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 50+2
40+1		 52
41		 275,05954
299,76859		 535.512
477.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri TYT 70+2
70+2		 72
72		 272,34418
308,75231		 559.363
420.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 269,75952
286,35211		 582.949
574.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,17685
288,50259		 597.742
558.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30+1
30+1		 31
31		 266,80791
284,21235		 610.851
591.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Adalet TYT 80+2
80+2		 82
82		 259,21296
275,13522		 688.440
669.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 258,43638
276,19934		 696.806
660.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
60+2		 72
62		 257,63174
267,87664		 705.731
737.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 250,73375
267,72376		 785.086
738.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Evde Hasta Bakımı TYT 65+2
60+2		 67
62		 247,86141
276,62688		 819.234
656.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Adalet
(İÖ-Ücretli)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 241,39087
253,21160		 895.382
891.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50+2
40+1		 52
41		 235,13162
240,73191		 968.472
1.036.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 55+2
55+2		 57
57		 232,54530
249,60766		 999.677
932.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Sosyal Güvenlik TYT 60+2
60+2		 62
62		 231,26261
237,80693		 1.015.330
1.071.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 227,59891
236,68347		 1.061.864
1.085.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 227,05710
237,49897		 1.068.941
1.075.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Makine TYT 35+1
35+1		 36
36		 225,95995
227,26781		 1.083.302
1.203.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Elektrik TYT 50+2
50+2		 52
52		 224,65911
234,08041		 1.100.660
1.116.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 223,64753
227,61549		 1.114.252
1.199.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50+2
50+2		 52
52		 222,27323
231,82423		 1.132.735
1.145.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 213,67131
219,11471		 1.248.877
1.312.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 213,32482
216,43875		 1.253.794
1.348.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 31
31		 209,66358
209,90355		 1.306.121
1.438.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90+3
90+3		 93
93		 206,27381
216,93494		 1.357.064
1.341.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 203,53768
210,01553		 1.399.031
1.436.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 190,07752
188,09710		 1.581.035
1.713.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Endüstriyel Kalıpçılık TYT 25+1
30+1		 6
6		 Dolmadı
 1.605.289
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Kaynak Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 12
30		 Dolmadı
 1.586.803
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 29
20		 Dolmadı
 1.620.945
ARKADAŞINA GÖNDER
İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA