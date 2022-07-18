İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak Malatya İnönü Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 Malatya İnönü Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
2022 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
2021 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|13.503
13.500
12.804
12.300
|446,45451
503,57282
483,56065
478,54158
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Tıp
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
65+2
|72
72
62
67
|17.018
16.600
15.484
16.300
|439,03293
498,46966
477,42090
467,98918
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|30.132
28.800
25.495
23.600
|417,55718
481,22804
458,09873
451,15576
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|44.530
42.200
41.044
39.200
|398,81696
464,40962
432,83903
421,30845
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|72.443
69.300
81.972
98.400
|368,21263
433,16095
379,27878
343,62180
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5
160+4
160+4
160+4
|205
164
164
164
|136.279
134.000
143.096
149.000
|316,18347
368,38968
325,81582
304,82130
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|142.641
—
—
—
|312,12025
—-
—
—
|İNÖNÜ NİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|155.264
179.000
205.166
208.000
|304,63793
336,82875
292,67323
276,12972
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|65+2
60+2
60+2
60+2
|67
62
62
62
|207.243
209.000
219.947
224.000
|279,11259
320,33871
286,63323
269,78059
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|223.706
253.000
277.052
290.000
|272,41854
300,33814
267,06423
250,30312
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
51
|237.789
244.000
282.051
Dolmadı
|267,08068
304,30354
265,58269
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|269.385
248.000
235.078
204.000
|256,65544
302,55780
280,87319
277,63094
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|282.095
239.000
198.210
99.800
|252,83878
306,06300
295,77970
342,28999
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
| Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|304.522
306.000
308.695
310.000
|246,62336
280,94980
258,30477
245,66366
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|335.157
229.000
170.047
78.300
|238,91601
310,88745
309,59610
364,93716
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|354.765
334.000
332.321
341.000
|234,23144
272,34254
252,50299
239,05549
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|8
26
26
26
|Dolmadı
423.000
412.140
325.000
|Dolmadı
250,38053
236,17795
242,32525
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
60+2
|7
5
19
60
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
70+2
|10
26
43
72
|Dolmadı
—
Dolmadı
285.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
251,60082
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
21
21
3
|Dolmadı
469.000
473.527
Dolmadı
|Dolmadı
241,36613
220,03206
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|20+1
30+1
30+1
30+1
|1
6
6
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|50+2
80+2
80+2
70+2
|19
29
62
72
|19
29
62
72
|Dolmadı
—
Dolmadı
297,01057
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|5
21
21
16
|Dolmadı
430.000
401.512
408.000
|Dolmadı
248,85668
238,11853
224,95487
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30+1
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|30+1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|40+1
60+2
70+2
70+2
|15
14
47
72
|Dolmadı
—
Dolmadı
279.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,17677
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|50+2
50+2
50+2
65+2
|9
52
52
37
|Dolmadı
464.000
477.628
Dolmadı
|Dolmadı
242,36249
214,69433
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|50.377
23.600
33.911
36.100
|348,35185
411,53597
391,62210
378,03255
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|92.881
94.100
109.792
122.000
|323,62931
367,00782
343,25265
323,35651
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|119.487
81.800
88.227
74.300
|311,86663
373,01023
354,23540
348,11998
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Fakülte)
|EA
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|255.854
197.000
197.440
210.000
|272,10590
326,09155
310,48426
293,53077
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|556.981
492.000
493.551
502.000
|225,17494
262,50937
254,33747
243,45121
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|1
31
31
13
|Dolmadı
875.000
807.401
Dolmadı
|Dolmadı
219,90938
214,05087
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
—
—
|2
39
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|5
41
41
26
|Dolmadı
780.000
807.650
Dolmadı
|Dolmadı
228,21753
213,88843
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
100+3
|9
62
62
43
|Dolmadı
817.000
769.594
Dolmadı
|Dolmadı
224,86122
224,13727
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
100+3
|16
52
52
45
|Dolmadı
720.000
739.907
Dolmadı
|Dolmadı
234,10340
227,86601
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Maliye
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|35
62
72
72
|Dolmadı
605.000
567.966
601.000
|Dolmadı
247,26232
245,44142
232,93645
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|—
41
41
31
|Dolmadı
845.000
795.762
Dolmadı
|Dolmadı
222,40404
219,06384
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
90+3
100+3
|65
82
93
103
|Dolmadı
541.000
519.363
579.000
|Dolmadı
255,51123
251,11984
235,18726
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|50+2
60+2
60+2
100+3
|2
62
62
46
|807.000
751.983
Dolmadı
|Dolmadı
225,72371
226,43825
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
—
|19
62
62
—
|Dolmadı
719.000
693.411
—
|Dolmadı
234,28223
232,63982
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|1
41
34
—
|Dolmadı
928.000
Dolmadı
—
|Dolmadı
214,99027
Dolmadı
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|25
62
62
72
|Dolmadı
618.000
523.176
617.000
|Dolmadı
245,70815
250,65379
231,36944
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
70+2
|3
41
41
37
|Dolmadı
772.000
725.303
Dolmadı
|Dolmadı
228,96816
229,43526
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|47
52
52
51
|Dolmadı
609.000
644.114
Dolmadı
|Dolmadı
246,73830
237,46415
Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|6.569
8.920
8.677
6.580
|384,72545
407,98048
412,64969
407,45892
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.019
18.400
18.116
16.900
|358,15169
389,35135
395,28044
385,31717
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|24.201
22.500
23.727
28.300
|351,29756
383,57519
388,27204
371,66021
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|60.606
52.100
67.620
91.000
|322,80292
357,38163
356,95499
335,21659
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|144+4
160+4
160+4
160+4
|148
164
164
164
|133.693
79.100
80.569
62.800
|293,64283
342,45190
350,89281
347,78455
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|256.947
191.000
177.028
158.000
|265,09617
305,52091
319,71246
313,89536
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|263.044
226.000
—
—
|263,97863
297,52149
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|302.253
—
—
—
|257,25327
—-
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|117+3
130+4
130+4
140+4
|120
134
134
144
|320.781
150.000
143.504
124.000
|254,30587
316,57087
328,69113
323,69407
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|455.196
361.000
282.206
270.000
|235,78119
271,89853
297,46860
290,48788
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|461.249
378.000
293.673
272.000
|235,01133
269,07687
295,41423
290,02811
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|492.529
385.000
374.266
408.000
|230,86879
267,88591
281,91606
269,75555
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|493.820
412.000
377.218
407.000
|230,68822
263,57152
281,44426
269,97041
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|537.569
—
—
—
|222,88402
—-
—
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|65
72
72
72
|Dolmadı
486.000
446.200
498.000
|Dolmadı
252,42387
271,19034
258,91568
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|100+3
100+3
100+3
100+3
|18
93
103
103
|Dolmadı
—
812.976
776.000
|Dolmadı
—
225,01490
231,26701
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
70+2
|34
62
62
72
|Dolmadı
514.000
435.625
443.000
|Dolmadı
248,49947
272,74591
265,35077
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.786
16.200
17.709
16.500
|377,74291
397,86733
388,55299
377,61962
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(Malatya) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|29.474
26.300
26.673
23.400
|343,62608
362,53030
356,32421
349,19722
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|312,44246
341,84833
|295.514
265.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,22738
326,52665
|320.694
328.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|288,96900
312,55530
|428.609
399.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|282,15715
312,57015
|477.973
398.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|276,52019
299,63096
|523.215
478.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|275,05954
299,76859
|535.512
477.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|272,34418
308,75231
|559.363
420.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|269,75952
286,35211
|582.949
574.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,17685
288,50259
|597.742
558.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|266,80791
284,21235
|610.851
591.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|259,21296
275,13522
|688.440
669.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|258,43638
276,19934
|696.806
660.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|257,63174
267,87664
|705.731
737.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|250,73375
267,72376
|785.086
738.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Evde Hasta Bakımı
|TYT
|65+2
60+2
|67
62
|247,86141
276,62688
|819.234
656.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Adalet
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|241,39087
253,21160
|895.382
891.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|235,13162
240,73191
|968.472
1.036.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|232,54530
249,60766
|999.677
932.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Sosyal Güvenlik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|231,26261
237,80693
|1.015.330
1.071.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|227,59891
236,68347
|1.061.864
1.085.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|227,05710
237,49897
|1.068.941
1.075.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Makine
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|225,95995
227,26781
|1.083.302
1.203.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|224,65911
234,08041
|1.100.660
1.116.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|223,64753
227,61549
|1.114.252
1.199.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|222,27323
231,82423
|1.132.735
1.145.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|213,67131
219,11471
|1.248.877
1.312.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|213,32482
216,43875
|1.253.794
1.348.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|209,66358
209,90355
|1.306.121
1.438.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|90+3
90+3
|93
93
|206,27381
216,93494
|1.357.064
1.341.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|203,53768
210,01553
|1.399.031
1.436.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|190,07752
188,09710
|1.581.035
1.713.000
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Endüstriyel Kalıpçılık
|TYT
|25+1
30+1
|6
6
|Dolmadı
—
|1.605.289
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Kaynak Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|12
30
|Dolmadı
—
|1.586.803
—
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya OSB Meslek Yüksekokulu
(Malatya) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|29
20
|Dolmadı
—
|1.620.945
—