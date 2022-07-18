İnönü Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

Malatya İnönü Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.