Instagram dolandırıcılarının son kurbanı ünlü avukat oldu!

Ünlü isimlerle çalıştığı için adı 'Sosyetik Avukat' olarak anılan Altın Mimir'in sosyal medya hesabı başına dert açtı. Altın Mimir, 40 bin kişilik takipçisi bulunan sayfasını hackerlara kaptırdı. Eylül ayında çalınan hesaptan Mimir adına paylaşım yapan hackerlar, bir yatırım yaptıklarını bu sayede para kazandığını ve takipçilerine de yardımcı olabileceği şeklinde paylaşımlarda bulunmaya başladı.



HESABINI GERİ ALMAK İÇİN 30 BİN LİRA VERDİ



Hesabına erişim sağlayamayan Altın Mimir, bir arkadaşı aracılığıyla çalınan hesabına mesaj atarak hesabının geri iade edilmesini talep etti. Hesabı çalanlar, ünlü avukattan şifresini geri vermek için 20 bin lira talep etti. Kendisine gönderilen IBAN'a 20 bin lira gönderen Mimir, şifreyi istediğinde bu kez paranın hesaplarına yatmadığı cevabıyla karşılaştı. Bankayı arayarak paranın Batman'da bulunan bir kişinin hesabına geçtiğini ve paranın da çekildiğini öğrenen avukat, tekrar irtibata geçtiğinde bu kez 10 bin lira ödemesi gerektiğini öğrendi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



İstanbul Adliyesine gelerek dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Mimir, hesabının kişi ya da kişiler tarafından çalındığını, takipçilerini dolandırmaya çalıştıklarını hesabın şifresini geri alabilmek için 30 bin lira yatırdığını anlattı. Kendisine ait hesapta 40 bin takipçisi olduğunu söyleyen Mimir, dolandırıcıların adına paylaşımlarda bulunup yüksek kar elde edebilecekleri yalanını uydurduklarını ifade etti.



HESABI KAPATTIRDI



Hesabı ele geçiren dolandırıcılar ise Mimir'in hesabından kandırdıkları kişilere gönderdikleri linklerle bu kişilerinde hesabını çaldıklarını ve ortaya onlarca mağdurun çıktığını söyledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran ünlü avukat hesabının kapatılması gerektiğini aksi takdirde kötü niyetli kişiler tarafından onlarca kişinin dolandırılacağını ifade etti. Talebi değerlendiren hâkimlik Altın Mimir'in hesabının kapatılması talebini kabul etti.