İşçi servisi, 8 yaşındaki Muhammet’i hayattan kopardı

Kayseri'de, bisikletiyle Sokullu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Muhammet Berat Ünal'a işçi servisi çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Berat'ın öldüğünü belirledi. Kazayı duyunca olay yerine gelen teyzesi sinir krizleri geçirirken, servis sürücüsü gözaltına alındı. Bursa'da, önceki gece arızalanınca yolun ortasında duran TIR'a çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş (43) öldü.TIR sürücüsü M.P. (24) ise gözaltına alındı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, önceki gece önünde giden vince çarpan otomobilin sürücüsü Onur Güler (38), araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İzmir Seferihisar'da taziye evinden çıkan Dilber Kızılay (39), yolun karşısına geçmek isterken ticari taksinin ezmesi sonucu hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, geçen 29 Nisan'da kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan otomobilde ağır yaralanan Bayram Gaymaz da öldü. Kazada Darıcaspor'da forma giyen Yunus Emre Savaş da hayatını kaybetmişti.