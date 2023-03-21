İstanbul’da dehşet: Çalışmadığı için tepki gösteren babasını öldürdü!

Eyüpsultan, Nişanca Mahallesi'nde Mertcan Aydın, iddiaya göre tartıştığı babası Kenan Aydın'ı dün bıçaklayarak öldürdü. Mertcan Aydın, olay yerinden kaçarken, çevredekiler baba Kenan Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Kenan Aydın hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kaçan Mertcan Aydın'ın Fatih'te olduğunu tespit etti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce de babasıyla tartışarak yaralamaya çalıştığı, olay günü de kendisine "Neden bir işe girip çalışmıyorsun" diyen babasını bıçakladığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.