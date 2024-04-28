İstanbul’da kontrolden çıkan İETT otobüsü işyerine daldı

İstanbul Ümraniye'de seyir halinde olan İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası cadde üzerinde bulunan iş yerine daldı. İşyerinin tellerine takılan otobüs güçlükle dururken kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Kaza, Ümraniye Hoca Nasrettin Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hoca Nasrettin Caddesi Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 34 HO 2881 plakalı servis dışı olan ve içerisinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otobüs, kaldırımda bulunan yol tabelasını ve ağaçları devirdi. Duramayan otobüs, işyeri tentesini yıkarak işyerine daldı.

Kazada şans eseri can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Otobüs, trafik ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.