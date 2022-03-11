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Giriş Tarihi: 11.3.2022 05:33

İstanbul’dan kar manzaraları

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’dan kar manzaraları

Sibirya’dan gelen ve İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde de yağmaya devam etti. Kar yağışıyla  birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı

Sibirya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı gece boyunca da etkisini sürdürdü.


Belirli aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü.


RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kar yağışı altında Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.


Kar yağışının tadını çıkartan yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekti.


Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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İstanbul’dan kar manzaraları
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