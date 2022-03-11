İstanbul’dan kar manzaraları

Sibirya üzerinden Türkiye'ye giriş yapan ve İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı gece boyunca da etkisini sürdürdü. Belirli aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi beyaza büründü. RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Kar yağışı altında Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışının tadını çıkartan yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.