Istranca Dağları’nın kahramanları

Istranca Dağları'nın eteklerindeki Kırklareli'nde görev yapan veteriner hekimler, çetin kış şartlarında zorluklarla ulaştıkları dağ köylerinde hayvan varlığının korunması ve kalitesinin artmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. 6 personelin görev yaptığı Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 3 veteriner hekim yaklaşık 500 işletme ve ahırdaki 20 bin büyük ve küçükbaş hayvana sağlık hizmet veriyor. Kış şartlarının çetin geçtiği ilçede veteriner hekimler, dağ köylerine kendi kullandıkları araçlarla zorlu yollardan geçerek ulaşıyor. Yolların zaman zaman kar nedeniyle kapandığı, ulaşımın aksadığı bölgede veterinerler yürüyerek çiftliklere ulaşım sağlıyor. Zorlu yolculuk sonrası veterinerler işletme ve ahırlardaki hayvanları muayene edip, aşı ve küpeleme çalışmaları yapıyor.