İtalya’da kaybolan helikopter bulundu mu? İtalya helikopter kazası gelişmeleri ve Eczacıbaşı çalışanlarının son durumu ne?

HELİKOPTERİN DÜŞMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yerel halktan gelen bilgilere göre helikopterin havalandığı saatlerde hava koşullarının olumsuz seyrettiği öğrenildi.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.