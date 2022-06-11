İtalya’da kaybolan helikopter bulundu mu? İtalya helikopter kazası gelişmeleri ve Eczacıbaşı çalışanlarının son durumu ne?

İtalya'da kaybolan helikopter için arama çalışmaları devam ederken, İtalya'da kaybolan helikopter bulundu mu, son durum ne soruları yanıt arıyor. İtalya'nın Toskana bölgesinde hareket halindeyken radardan kaybolan, Eczacıbaşı Holding'in 4 çalışanını da taşıyan helikopterin düşmediği tespit edildi. Peki, İtalya'da kaybolan helikopter bulundu mu, son durum ne? İşte İtalya helikopter kazası gelişmeleri ve Eczacıbaşı çalışanlarının son durumu!
İTALYA'DA KAYBOLAN HELİKOPTER BULUNDU MU?
İtalya'da Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında helikopterin radardan kayboldu. Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi helikopter, kısa süre sonra radardan kaybolmuştu.
Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı'ndan yerel saatle 09.30'da yola çıkan helikopterin Pievelago kenti yakınlarındaki Modena bölgesinde radardan kaybolduğunu bildirdi.
Helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk olduğu öğrenilirdi.
KAYIP HELİKOPTERDE 4 TÜRK VAR!
Kayıp helikopterde bulunan 4 Türk'ün Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu anlaşıldı. Helikopterde bulunan Türklerin isimleri de belli oldu: Eczacıbaşı Holding'e bağlı Altınova'daki İpek Kâğıt Fabrikası Müdürü Arif Cez, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Yatırım Projeleri Müdürü Serhat Kenar, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Şirketi Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil ve Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak.
TELEFONDAN SİNYAL ALINDI!
İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı.
Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.
HELİKOPTERİN DÜŞMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yerel halktan gelen bilgilere göre helikopterin havalandığı saatlerde hava koşullarının olumsuz seyrettiği öğrenildi.
Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.