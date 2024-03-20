İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde elektrik panosu patladı, kadın görevli yaralandı

Olay saat 13.00 sıralarında Şişli Taşkışla Caddesi'nde bulunan İTÜ'nün Mimarlık Fakültesinde meydana geldi. Fakültenin elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte panonun bulunduğu odada yangın çıktı. Bu sırada aynı odada bulunan kadın görevli K.K, panodan sıçrayan parçaların bacağına ve yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

O sırada tarihi binada bulunan diğer görevliler kadının yardımına koştu. Patlama sesini duyan öğrenciler ise büyük panik yaşayarak can havliyle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Patlamada bacağından ve yüzünden yaralanan K.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.