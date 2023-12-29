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Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:50

İzmir'de cinayet zanlısını JASAT yakaladı

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 aydır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan cinayet zanlısını, Buca ilçesinde saklandığı adresinde kıskıvrak yakaladı.

İHA
İzmir’de cinayet zanlısını JASAT yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "Kasten Öldürme, Mala Zarar Verme" suçlarından 30 yıl hapis cezası bulunan E.D.'nin (26) Buca ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen JASAT ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlının saklandığı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, E.D., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir'de cinayet zanlısını JASAT yakaladı
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