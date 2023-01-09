İzmir’de faciadan dönüldü! Freni boşalan kamyon 112 binasının duvarını yıktı

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafriyat kamyonunda yolcu konumunda bulunan ve kazada yaralanan S.D. sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

