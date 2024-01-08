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Giriş Tarihi: 8.1.2024 13:24

İzmir'de kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet yayalara çarparak bir iş yerine girdi. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
İzmir’de kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı

Kaza, önceki gün İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Babasının nakliye işi yaptığı kamyonetle caddede ilerleyen sürücü S.A. (28), kontrolünü yitirdiği kamyonetle yayalara çarparak bir iş yerine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan S.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kamyonetin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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İzmir'de kamyonet yayalara çarptı: 5 yaralı
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