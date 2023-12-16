İzmir’de yan baktın kavgası: Başından vurdu!

Kan donduran olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.