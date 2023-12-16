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Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:28

İzmir'de yan baktın kavgası: Başından vurdu!

İzmir'de Y.Y. ile H.C.A. arasında 'Yan baktın' kavgası çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'ye kurşun yağdırdı. Durumu ağır olan Y.Y., hastanede yaşam savaşı veriyor.

İzmir’de yan baktın kavgası: Başından vurdu!

Kan donduran olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü.



YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!
Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Y.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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İzmir'de yan baktın kavgası: Başından vurdu!
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