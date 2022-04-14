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Giriş Tarihi: 14.4.2022 08:47

İzmir’de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

İHA
İzmir’de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

İzmir’in Dikili ilçesinde, yasa dışı silah ticareti operasyonunda; 3 kurusıkıdan bozma tabanca, tabancalara ait fişekler ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde daha önceden belirlenen bir çiftlik evi ile bir başka adrese alınan savcılık izninin ardından operasyon düzenledi. Çiftlik evine ait depo, ahır tarzı yapı ve müştemilatlar ile ikinci adreste yapılan aramalarda; 3 kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 6 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca namlusu açmakta kullanıldığı değerlendirilen matkap ve 2 adet matkap ucu, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap, bir miktar esrar maddesi ve 2 adet bong olarak tabir edilen uyuşturucu içmeye yarayan materyal ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan Avusturya doğumlu Harun. E. (48), hakkında adli işlem başlatıldığı ve şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir’de yası dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı
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