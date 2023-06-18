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Giriş Tarihi: 19.6.2023

İzmit belediyesi hesap versin

Kampüste bir öğrenciyi yaralayan köpekler toplanıyor. Hayvanseverler ise sokak hayvanları için söz verdiği bakımevini yapmayan belediyeden hesap sorulmasını istiyor

ABBAS ÇAKAR
İzmit belediyesi hesap versin
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir öğrenci ağır yaralandı. Bunun üzerine köpeklerin toplatılarak rehabilite edilmesi ve küpe numaralarına bakılarak, hangi bölgeden gelmişlerse oraya bırakılmaları kararlaştırıldı. Hayvan hakları dernekleri sorunun araştırılarak çözülmesini istedi. Konu ile ilgili olarak soruşturma açılmasını talep eden derneklerden biri de Kocaeli Hayvanları Koruma Derneği oldu. Dernek Başkanı Selma Pilatin Tek ile dernek yöneticileri Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde bir açıklamada bulundu.



Açıklamayı okuyan dernek başkanı Tek şunları söyledi: "Kamuoyu ile paylaşılması talebimizdir. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Kocaeli Üniversitesi kampüsüne atılan hayvanlar için soruşturma talep ediyoruz. Öncelikle bu kampüse hayvan atan belediyelerin tespit edilsin. Bu belediyler kamuoyuna açıklansın. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun da soruşturma başlatılması sağlanmalı. 2022 yılı sonuna kadar bakımevi kurması yasal hüküm olan fakat kurmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında da valilik soruşturma açsın. Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Genel Müdürlüğünün göz yumup yummadığının tespit edilsin."

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İzmit belediyesi hesap versin
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