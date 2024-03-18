İzmit halkı törenle yeni evlerine kavuştu

TOKİ tarafından İzmit ilçesindeki Sekbanlı-Sepetçi bölgesinde yapılan konutların anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. 747 anahtarın teslim törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, davetliler ile hak sahipleri katıldı. Konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi. Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Benim bu yaşta anlayamadığım yeni bir belediyecilik modası çıktı, 'algı belediyeciliği' diyorlar, başını İstanbul çekiyor zaten. Kentsel dönüşüm için ayrılan para 500 milyonun altında fakat algı operasyonları için ajanslara verilen para 890 milyon lira civarında. Kentsel dönüşüme ayırdığın parayla reklama ayırdığın para bari eşit olsaydı" dedi. DHA