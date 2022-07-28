Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi aksiyon ve bilim kurgu türünde film sevenleri ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard gibi isimlerin yer aldığı film ABD yapımıdır. Sinemaseverler ise filmin çekildiği mekanları, konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki; Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi nerede çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...
Orijinal Adı : Jurassic World: Fallen Kingdom
Türü : Bilim Kurgu, aksiyon, gerilim, macera
Yapım Yılı : 2018 – ABD
Yönetmen : Juan Antonio Bayona
Oyuncular : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall
Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Amerikan yapımı bir filmdir. Film ABD'de çekilmiştir.