Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi nerede çekildi? Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU

Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Jurassic World: Fallen Kingdom

Türü : Bilim Kurgu, aksiyon, gerilim, macera

Yapım Yılı : 2018 – ABD

Yönetmen : Juan Antonio Bayona

Oyuncular : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall

JURASSİC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi Amerikan yapımı bir filmdir. Film ABD'de çekilmiştir.