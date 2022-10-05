Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı yayın kanalı izle





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. HAFTA GOLLÜ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.