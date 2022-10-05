Haberler Yaşam Haberleri Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 5.10.2022 22:00 Son Güncelleme: 5.10.2022 22:00

Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı yayın kanalı izle

Devler Ligi’nde 3. Hafta maçları tüm hızıyla devam ediyor. H grubu 3. maçları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile Maccabi Haifa yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın izlemek isteyen futbolseverler “Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle linki ve maçtan detaylar.

Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. Maçları kapsamında Juventus ile Maccabi Haifa zorlu mücadele için sahaya çıkıyor. Devler Ligi mücadelesini televizyondan izlemek isteyenler yoğun şekilde "Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

JUVENTUS - MACCABİ HAYFA MAÇI CANLI İZLE

Devler Ligi "Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı izle" linki ve maç detayları şöyle;



JUVENTUS - MACCABİ HAYFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Maccabi Hayfa maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda naklen yayınlanacak.



JUVENTUS - MACCABİ HAYFA MAÇI CANLI İZLE

Juventus - Maccabi Hayfa maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz

https://www.exxen.com/tr/sign-up



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3. HAFTA GOLLÜ BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Devler Ligi'nde bugün 8 maç oynanırken, günün en önemli müsabakasında kazanan Inter oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda A, B, C ve D grubunda 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Günün ilk karşılaşmalarında Bayern Münih, Viktoria Plzen'i konuk etti. Alman devi, ilk dakikalardan itibaren rakibine uyguladığı oyun üstünlüğü sonrası karşılaşmayı da 5-0'lık sonuçla kazandı. Diğer maçta ise Marsilya, Sporting Lizbon'u 4-1 mağlup ederken milli futbolcu Cengiz Ünder mücadeleye 11'de başladı. C grubunda sonucu merakla beklenen maçta Inter, Barcelona'yı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. A grubunda oynadığı 2 maçı kazanan İtalyan temsilcisi Napoli ise, Ajax'a deplasmanda 6 gol atarken, Liverpool da evinde Rangers'ı 2-0'la geçti.



Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

  • Liverpool: 2 - Rangers: 0
  • Ajax: 1 - Napoli: 6
  • Porto: 2 - Bayer Leverkusen: 0
  • Club Brugge: 2 - Atletico Madrid: 0
  • Bayern Münih: 5 - Viktoria Plzen: 0

  • Inter: 1 - Barcelona: 0
  • Marsilya: 4 - Sporting Lizbon: 1
  • E. Frankfurt: 0 - Tottenham: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftada bugün E, F, G ve H grubunda toplam 8 karşılaşma oynanacak.

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Juventus - Maccabi Haifa maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Juventus - Maccabi Hayfa maçı canlı yayın kanalı izle
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