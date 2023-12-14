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Giriş Tarihi: 14.12.2023 21:47

Kadıköy'de İETT otobüsü dahil 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kadıköy'de İETT otobüsünün de aralarında bulunduğu 7 araç zincirleme kaza yaptı. 5 kişi yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasında geldi.

DHA
Kadıköy’de İETT otobüsü dahil 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Olay, 19.30 sıralarında D-100 Karayolu, Acıbadem mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken hatalı sollama yapan bir otomobil, aynı yönde ilerleyen 4 otomobile ve durakta yolcu alan 2 İETT otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ AVRUPA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

Kazanın ardından Avrasya Tüneli'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Asya yakası D-100 karayolu Acıbadem mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle oluşan yoğunluk ve tünel içinde ortalama hızın 20 kilometrenin altına düşmesi nedeniyle tünel işletme standartları gereği Avrasya Tüneli Avrupa-Asya yönünde geçici olarak hizmet verememiş olup an itibarıyla kontrollü geçişler sağlanmaya başlanmıştır" denildi.

"NASIL OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Kazayı gören sürücü Emel Gemici, "Kaza bir anda oldu. Ben de yandaki arabadaydım. Kıl payı kurtardım. Yanımdaki araba birden dönmeye başladı. Pat sesi duydum sadece. Ondan sonra zaten ne oluyor demeden her şey bir anda bitiverdi. Ben zar zor kurtardım. Ben de bu kazanın içerisindeydim yoksa. Ne oldu, kim nereye vurdu, nasıl oldu anlamadık ondan sonra da böyle zaten. 2 kişi yatarak gitti. Bir kişinin gözünde problem var. Bir kişinin de belinde problem var. Bir kişi de kontrol amaçlı götürüldü" dedi.

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Kadıköy'de İETT otobüsü dahil 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı
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