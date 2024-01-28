Kadınlar isterse bekarlık soyadlarını kullanabilcek

Kadınlara evlilik öncesi soyadlarını kullanma hakkı veren Anayasa Mahkemesi kararı yürürlüğe girdi. Kadınlar artık dava açmadan ve evlendirme memuruna sadece 'Bekarlık soyadımı kullanmak istiyorum' diyerek bu hakkı kullanabilecek. 22 Nisan 2023'te verilen bu karar 28 Nisan 2023'te ise Resmi Gazetede yayımlandı. Kanunda boşluk oluşmaması için, Meclis'e 9 ay içinde düzenleme yapma süresi tanındı. Meclis bu süreçte bir çalışma yapmadı, karar yürürlüğe girdi. Meclis'in, Yeni Yargı Paketi içerisinde konuya ele alması bekleniyor.