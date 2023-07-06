Kafede vurulan genç yaşam savaşını kaybetti

3 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kafede meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte oturan Volkan D., aynı masadaki Sefa Can Donma'yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Zanlı olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Donma, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz genç 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Volkan D.'yi Yeşiloba Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Katil zanlısı Volkan D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.