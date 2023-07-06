Haberler Yaşam Haberleri Kafede vurulan genç yaşam savaşını kaybetti
Giriş Tarihi: 6.7.2023 13:46 Son Güncelleme: 6.7.2023 14:29

Kafede vurulan genç yaşam savaşını kaybetti

Adana'da 4 gün önce bir kafede tartıştığı Volkan D. (32) tarafından tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan Sefa Can Donma (25), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olaydan sonra kaçan zanlı saklandığı evde polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kafede vurulan genç yaşam savaşını kaybetti

3 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'ndaki bir kafede meydana gelen olayda arkadaşlarıyla birlikte oturan Volkan D., aynı masadaki Sefa Can Donma'yı, çıkan tartışmada ayak ve boynundan tabancayla vurdu. Zanlı olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Donma, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz genç 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan Volkan D.'yi Yeşiloba Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Katil zanlısı Volkan D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye gerileyecek
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
Bloklamışlar
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemalci-Ekremci kavgasında son perde
15 Temmuz kahramanı Gülşah Güler şehit düşmeseydi nişanlanacaktı
İkinci el araç satışlarına yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
İsveç’in NATO’da ne işi var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafede vurulan genç yaşam savaşını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA