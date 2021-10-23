Kağıthane Belediyesi’nden meme kanserine yönelik farkındalık etkinliği

Etkinlik öncesi 50 kadına meme kanseri taraması yapılırken etkinliğin ana sloganı 'Farkındayım, Korkmuyorum'du. Etkinlikle, meme kanserinin erken dönem teşhis edilmesi halinde daha rahat tedavi edilebilirliğine dikkat çekildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de ilçede sağlık özelinde yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Başkan Öztekin; '' Kağıthane Belediyesi olarak hizmete açtığımız spor tesisleri ve bağımlılık merkezimiz ile, diktiğimiz binlerce ağaç ile, gıda ürünlerine uyguladığımız denetimler ile, psikolojik danışmanlık hizmetlerimiz ile; kansere karşı topyekûn bir mücadele halindeyiz. Hastalığın erken teşhisi için vatandaşlarımıza ücretsiz tarama testleri uyguluyoruz. Üniversite, hastane ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor; toplumsal bilinci sağlamak için sağlık seminerleri düzenliyoruz.'' diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Öztekin, farkındalık programı için gönüllü çalışmalar yürüten doktorlara birer teşekkür plaketi takdim etti.

Etkinlikte Kağıthaneli kadınlar meme kanserine dikkati çekmek amacıyla; pembe renklerle süslenmiş sandallara binerek Sadabad'da geziye çıktı.