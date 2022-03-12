Kağıthane-Bomonti Tüneli’nde araçlar kontak kapattı

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran şiddetli kar yağışı kısa sürede kenti esir aldı.

Kar yağışı sebebiyle Kağıthane Şişli arasında bulunan Kağıthane –Bomonti Tüneli'nin çıkışında kar ve buzlanma sebebiyle araçlar mahsur kaldı. Tünelin Piyalepaşa Bulvarı ve Şişli çıkışında yolda biriken kar ve buzlanma sonucunda araçlar kaldı. Yolda kalan araçlar trafiği kilitlerken sürücüler kontak kapattı.

Yolda kayan otomobillere, diğer araçların sürücüsü yardım etmeye çalıştı.

Yolda tuzlama ve kar küreme yapılmadığı görüldü.