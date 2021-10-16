Kağıthane’de İETT otobüsü durağa çarptı





Kazayı gören Savaş Tekin, aracın duraktan hareket ederken frenlerinin tutmadığını belirterek, "Bir yolcusunu indirdi hiç bir sıkıntısı olmadan. Zaten durakta da yolcu yoktu. Durakta hasar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı olmadı, buna şükür etti. Şoförümüz bir yolcusunu indirdikten sonra arabayı direk durağa kırdı. Zaten böyle yapmasaydı aşağı kadar giderdi ve büyük facia yaşanırdı" dedi.

