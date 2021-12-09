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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Kalbe aşı değil virüs zarar veriyor

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kalbe aşı değil virüs zarar veriyor

Madde bağımlılığı 35 yaş altında kalp krizini 3 kat artırdı

AŞI karşıtlığıyla yapılan algı operasyonlarında aşının vücutta başka hastalıklara yol açtığı, kalbe zarar verdiği yönünde bilimsel hiçbir kanıtı olmayan yalanlar kullanılıyor. SABAH'a konuşan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İ. Polat Canbolat, "Artan kalp kası iltihapları aşı değil Kovid kaynaklı. Akciğer enfeksiyonu olarak bilinen Kovid-19 kalpte de ciddi hasarlar bırakıyor. Kalp kası iltihabı yüzde 95 oranında viral hastalıklardan kaynaklanıyor. Kovid sonrası diğer organ yetmezlikleri de gelişebiliyor. Kovid'e bağlı olarak inme, farklı tipte kalp krizleri tetiklenebiliyor. Bu hastalarda özellikle yoğun bakım sürecinde oksijen oranı çok düşüyor ve damarın kendisinde sorun olmasa bile kalbi besleyen damarlara oksijen gitmediği için bu da kalp krizine sebep olabiliyor. Kalp hastalıkları Kovid'le birleştiğinde daha ölümcül sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunlara karşı en temel önlem aşı. Hijyen ve maske tüm viral enfeksiyonlardan korur. Kalp kası iltihabının aşıdan kaynaklanma ihtimali yüzde 1" dedi.

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Kalbe aşı değil virüs zarar veriyor
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