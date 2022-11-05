Kama ve muştayla stada girmek isterken yakalandılar! 24 taraftara işlem yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında iki bin 400 polis görev yaptı. İlk yarıda saha kenarında ısınan Beşiktaş'ın futbolcularına bozuk para atılınca, İstanbul Emniyeti Spor Şube Polisleri tespit çalışmalarına başladı.

1 YIL BOYUNCA SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİLER

İlk yarıda ve Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanan maç sonuna doğru yaşanan gerginlikle sahaya yabancı madde atan 16 taraftar İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından tespit edildi. Gözaltı işlemi uygulanan 16 taraftara "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı ve 16 taraftar 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men edildi.





TAKIMLARININ MAÇLARINDA POLİS MERKEZLERİ'NE GİDEREK İMZA ATACAKLAR

Maç sonuna doğru yaşanan gerginlikte taraftarların sahaya girme ihtimallerine karşın saha kenarlarına Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Güvenlik Personelleri tarafından koruma bantları çekildi. Stada kama ve muştayla girmeye çalışan iki taraftar da maç öncesinde yine Spor Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. Derbide farklı gerekçelerle toplamda 24 taraftara işlem yapıldığı ifade edildi. Bir yıl süreyle spor müsabakalarından men edilen 24 taraftar, takımlarının maçlarında Polis Merkezleri'ne giderek imza atacak.