Kamyon kasasında yolculuk ölümle bitti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde K.Ç. (29) idaresindeki inşaat malzemesi yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada, kamyonun kasasında bulunan A.C.B. (20) öldü, H.C.Y. (12), Y.C.T. (12) ve C.Y. (16) yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Franz Josef Bonaventura (66) yöntemindeki motosiklet devrildi. Bonaventura olay yerinde hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Yalakdere Akçat Kavşağı'nda E.E. idaresindeki midibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 17 kişi yaralandı. Midibüsün gezi için İznik'e doğru seyir halinde olduğu ve çini kursu kadın kursiyerleri taşıdığı öğrenildi.