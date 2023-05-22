Kamyonet ile çarpışan minibüsteki 2 kişi öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Şaban Kılıç (35) idaresindeki kamyonet, Beyşehir-Isparta karayolunun 8'inci kilometresinde karşı yönden gelen ve Emre Erdoğan (21) idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan İsa (45) ve eşi Gülay Erdoğan (44) ile Mevlüt Ağar yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erdoğan çifti yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emre Erdoğan ise hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Şaban Kılıç'ın şerit ihlali yaptığı ve kusurlu olduğu öğrenildi.