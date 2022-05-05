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Giriş Tarihi: 5.5.2022 12:02 Son Güncelleme: 5.5.2022 12:58

Kanında amfetamin çıkan EGO şoförüne 20 yıl hapis istemi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kanında amfetamin çıkan EGO şoförüne 20 yıl hapis istemi

Ankara’da EGO Genel Müdürlüğüne ait 503 hat numaralı 06 BU 2075 plakalı otobüs, 22 Aralık 2021'de Ayaş Yolu'ndan Yenikent istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak korkuluklara çarpmış, kazada bir kişi yaşamını yitirirken 34 kişi yaralanmıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Y.Ç'nin kanında, sentetik bir uyarıcı olan ‘amfetamin’ bulunduğu belirlenirken şoförün otobüsü kullanırken telefonla uğraştığı araç içindeki kameradan tespit edilmişti.

Başsavcılık, Y.Ç. hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, otobüs şoförü Y.Ç. şüpheli, kazada hayatını kaybeden Hatice Akcabayır'ın yakınları ve 34 kişi de mağdur olarak yer alırken,Y. Ç'nin saat 08.10'da Ayaş yolu Yenikent istikametine doğru 61 kilometre hızla ilerlerken sol eli direksiyon simidinde, sağ elinin cep telefonunda olduğu kaydedildi

ASLİ KUSURLU BULUNDU
Y.Ç.'nin şerit değiştirdiğimi farketmeyecek kadar bariyerlere yaklaşmış olduğu aktarılarak, "Şüphelinin bu şekilde tehlikeli bir durumu önceden fark etme ve ani önlemlerle kazanın önüne geçme oranının azalmasına rağmen sol elinin avuç içini direksiyon simidinin orta kısmına dayayarak seyrine devam ettiği esnada aracın sağ tarafa bankete doğru şerit değiştirdiğini fark etmediği, yola baktığı anda da duramayacak kadar yaklaşmış olması nedeniyle aracın sağ ön kısmı ile bariyerlere çarparak araçta yolcu olarak bulunan Hatice Akcabayır'ın vefatı ve 34 müştekinin yaralanmalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği anlaşılmıştır" denildi.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ
Sürücü belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu belirlenen Y.Ç.'nin olay anında kanında uyuşturucu uyarıcı madde olan amfetamin tespit edildiği ancak Adli Tıp Kurumca yapılan analizde kan ve idrarında uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ifade edildi. Y.Ç. hakkında hazırlanan iddianame Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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Kanında amfetamin çıkan EGO şoförüne 20 yıl hapis istemi
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