Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar

Başkaları adına reçetelendirilip SGK Başkanlığı'na fatura edilmiş olan kanser ilaçlarını satan 10 kişilik bir çete, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi. Bir depoda piyasa değeri 15 milyon lira olan ilaç ele geçirildi. Operasyonu; İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Büro Polisleri düzenledi. Operasyona İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü de destek verdi. Kanser hastalarının adına reçetelendirilip SGK Başkanlığı'na fatura edilmiş kanser ilaçlarının Kağıthane ilçesinde bulunan kayıt dışı bir depoda stoklandığı ifade edildi. Böylece yüksek miktarda kamu zararına sebep olunduğu ve kamu kuruluşlarının zarara uğratıldığı tespit edildi. Kayıt dışı olan depoya yapılan baskında; 500 bin miligram solüsyon içerikli çözelti ve şurup, 1110 adet Flakon, iki bin gram krem, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan 50 bin adet film ve tablet olmak üzere ilaç ele geçirildi.