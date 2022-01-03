Kanserle mücadele ederken anne olabilmek için embriyolarını dondurdu
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18 YAŞINDA yumuşak doku kanserine yakalanan Rümeysa Sağır (21), tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. 2 yıl sonra hastalığı nükseden Sağır, anne olabilme şansını korumak için embriyolarını tedavi sürecinde dondurdu. Hastalığını yenerek bebeğini kucağına alacağı günleri bekleyen Rümeysa Sağır, "Dondurduğum embriyolar beni hayata bağlıyor, yaşama olan umudum artıyor" dedi. Kanser tedavisindeki gelişmelerin genç hastalarda üreme sağlığını gündeme getirdiğini ve son yıllarda yapılan araştırmaların yüz güldürücü olduğunu söyleyen Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Ebru Öztürk, "Hastamızın yaşının küçük olması bu embriyo ile makul bir gebelik şansı sağlayacaktır. Şimdi dileğimiz bir an önce Rümeysa'nın sağlığına kavuşması" diye konuştu.