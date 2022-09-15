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Giriş Tarihi: 15.9.2022 09:37 Son Güncelleme: 15.9.2022 09:44

Kargo firmasına ait araçta ele geçirildi! Değeri 6 milyon...

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir kargo firmasına ait araçta piyasa değeri 6 milyon lira değerinde kaçak elektronik cihazlar ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kargo firmasına ait araçta ele geçirildi! Değeri 6 milyon...

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrol ve araması esnasında bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Türk Lirası olan 291 adet faturasız akıllı cep telefonu,144 adet şarj kablosu, 2 adet akıllı kol saati, 16 adet cep telefonu kulaklığı,435 adet elektronik sigara ve 34 adet likit (elektronik sigara için) ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kargo firmasına ait araçta ele geçirildi! Değeri 6 milyon...
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