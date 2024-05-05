Kartepe’de korkutan yangın: Isuzu servisinde 15 otobüs alev aldı!

Kartepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu Oto Servisinde, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Servisten çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan sıfır servis otobüslerine müdahalede bulundu.

Ayrıca, olay yerine takviye ekip istendi. Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre; 15 servis aracı alevler içerisinde kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme ve soğutma çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.