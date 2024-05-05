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Giriş Tarihi: 5.5.2024 01:38 Son Güncelleme: 5.5.2024 01:44

Kartepe'de korkutan yangın: Isuzu servisinde 15 otobüs alev aldı!

Kocaeli D-100 Karayolu üzeri Kartepe ilçesinde bulunan bir oto servisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler içinde kalan 15 otobüse müdahale edildi.

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de korkutan yangın: Isuzu servisinde 15 otobüs alev aldı!

Kartepe ilçesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu Oto Servisinde, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Servisten çıkan alev ve dumanları gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan sıfır servis otobüslerine müdahalede bulundu.

Ayrıca, olay yerine takviye ekip istendi. Olay yerinden edinilen ilk bilgilere göre; 15 servis aracı alevler içerisinde kaldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan söndürme ve soğutma çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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Kartepe'de korkutan yangın: Isuzu servisinde 15 otobüs alev aldı!
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